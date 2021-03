Segel-WM in Portugal : Schwarzer Tag für die 470er Männer

Die deutschen 470er Männer haben am dritten Tag der Weltmeisterschaften im Kampf ums Olympiaticket an Boden verloren.

Vilamoura/Schwerin | Die olympischen Hoffnungen der deutschen Männer haben am Mittwoch, dem dritten Tag der Segel-WM der 470er Klasse an der Algarve in Portugal, einen herben Dämpfer erhalten. Malte Winkel/Matti Cipra (Schweriner Yachtclub/ Plauer Wassersport-Verein) fuhren im Feld der 29 Boote mit den Plätzen 20 und 23 (ihrer bislang schlechtesten Platzierung bei diesen ...

