Handball 3. Liga : Mecklenburger Stiere wollen ihre Siegesserie weiter ausbauen

Nach drei Siegen am Stück haben Schwerins Handball-Stiere vorfristig den Klassenerhalt in der 3. Liga sicher. Doch sie wollen weiter gewinnen – schon am Mittwoch gegen die Füchse Berlin II.

Schwerin | Die Schweriner Handball-Stiere können ihr Drittliga-Nachholspiel am Mittwoch um 18 Uhr in der Kästnerhalle gegen die Jungfüchse aus Berlin-Reinickendorf entspannt angehen, wollen sich aber keineswegs zufrieden zurücklehnen. „Wir sind noch nicht fertig“, stellt Trainer Alexander Ladig klar. Thema Abstiegskampf vorfristig zu den Akten gelegt Zwar ...

