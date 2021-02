Japans Chef-Planer : Olympia-Organisator lästert über Frauen – Rücktrittsforderungen

Yoshiro Mori ärgert sich über zähe Sitzungen. Schuld seien seiner Ansicht nach Frauen, die viel redeten.

Tokio | Der japanische Cheforganisator der Olympischen Sommerspiele in Tokio, Yoshiro Mori, ist wegen abfälliger Aussagen über Frauen unter massiven Druck geraten. Mori entschuldigte sich am Donnerstag in der Zeitung "Mainichi Shimbun" für seine Äußerungen und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.