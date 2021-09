Bahnradsport : Silberner WM-Auftakt für Teamsprint-Junioren um Schwerins Max Briese

Zur Silbermedaille der deutschen Teamsprinter bei der U19-WM im Bahnradsport in Kairo trug auch der Schweriner Max-David Briese bei. Er fuhr als Schlussfahrer das BDR-Trio zur schnellsten Zeit in der Qualifikation.

Kairo/Schwerin | Den deutschen Bahnrad-Junioren ist mit der Silbermedaille im Teamsprint* ein erfolgreicher Einstand in die U19-Weltmeisterschaften in Kairo gelungen. Erst im Finale am späten Mittwochabend musste das BDR-Team in 45,080 s für die 750 m dem favorisierten russischen Trio (44,819 s) knapp den Vortritt lassen. Im sogenannten kleinen Finale, dem Lauf um Bro...

