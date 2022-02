Motorsport : Speedway-Profi Wölbert: Von Alltag kann noch keine Rede sein

Nachdem ein Brand die Garage und die vollständige Ausrüstung von Kevin Wölbert zerstört hat, ist der Speedway-Profi jetzt damit beschäftigt, den Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung voranzutreiben.

Heidhof | Am Freitagmittag vor einem Monat war für Kevin Wölbert die Welt noch in Ordnung. Das änderte sich in den frühen Abendstunden des 18. Januar schlagartig. Auf dem Nachbargrundstück begann ein Auto zu brennen, die Flammen griffen auf die Garage des Speedway-Profis über. In der Nacht, als die rund 70 Feuerwehrkameraden die Löscharbeiten beendet hatten, wa...

