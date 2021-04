Vereins- und Breitensport in MV : Sportbunde im Land fordern Vereinssport für alle

Seit Monaten sitzen mehr als 257.000 Sportler des Landes auf der Ersatzbank. Gemeinnütziger Sport braucht dringend eine Perspektive.

Parchim | Der Vereinssport liegt seit Monaten am Boden. Sportanlagen sind geschlossen. Alternativen wie virtuelle Wettkämpfe und Online-Trainings stoßen seit langen an die Grenzen des Zumutbaren. „Seit Monaten sitzen mehr als 257.000 Mitglieder in 1871 Sportvereinen des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf der Ersatzbank“, heißt es in einem gemeinsamen Scheiben de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.