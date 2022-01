Pferdesport : Europameister Andre Thieme Fünfter beim Auftakt seiner US-Tournee

Eine Woche nach seiner Ankunft in den Staaten feierte Springreiter Andre Thieme aus Plau am See als Fünfter eines 100.000-Dollar-Springens in Sarasota/Florida einen gelungenen US-Einstand 2022.

Sarasota/Schwerin | Nach seiner Ankunft in Florida am 22. Januar, also am Sonnabend der nunmehr schon vorvorigen Woche, und der Begrüßung seiner Pferde, die schon länger in Ocala verweilen, gab es für André Thieme (Plau am See) in der abgelaufenen Woche praktisch keine Pause und somit auch kaum Zeit sich zu akklimatisieren. Der Auftakt seiner USA-Tournee begann für ihn diesmal anders als in früheren Jahren nicht in Ocala. Er hatte kurzfristig für das internationale Zwei-Sterne-Turnier im rund 240 km entfernten, direkt an der Atlantikküste gelegenen Sarasota gemeldet, wo im Terra Nova Equestrian Center die „Split Rock Jumping Tour“ mit einem internationalen Zwei-Sterne-Turnier (CSI2*) startete. Um ganze 2,8 Sekunden am Sieg vorbei Europameister Thieme sattelte dort den 11-jährigen Conacco und erreichte mit weiteren 14 Konkurrenten in dem mit 100.000 Dollar dotierten Großen Preis das Stechen. Mit einem weiteren fehlerfreien Ritt in 36,80 Sekunden wurde er am Ende Fünfter. 2,8 Sekunden schneller war der Kolumbianer Mark Bluman, der das Springen auf Marilyn gewann. Alberto Michan aus Israel wurde auf Firewall Zweiter vor der Britin Jessika Mendoza auf Dublin. André Thieme war mit seinem Tournee-Einstand 2022 sichtlich zufrieden: „Mein Sohn und ich sind nach verzögertem Eintreffen meines PCR-Tests, was am Hamburger Flughafen für Unstimmigkeiten gesorgt hatte, gut in Ocala angekommen und meine Pferde wurden von meiner Mitarbeiterin Anika Elgert in der Quarantäne bestens trainiert. Das Ergebnis konnte man hier in Sarasota sehen. Nächste Woche geht es für mich direkt in Ocala weiter. Gruß in die Heimat!“ ...

