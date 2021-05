Speedway : Stahlschuh-Matador Erik Riss verpasst EM-Qualifikation

Bei der vom Polen Patryk Dudek gewonnenen EM-Challenge im Speedway kam Erik Riss als einziger gestarteter Deutscher nicht über Rang 13 hinaus. Deutschland bleibt damit nur noch die Hoffnung auf eine Wildcard.

Pardubice/Güstrow | Der Pole Patryk Dudek gewann am Sonnabend in Pardubice (CZ) im Stechen gegen den Briten Daniel Bewley die Speedway-EM-Challenge. Beide erfuhren 12 Punkte. Um den 5. und letzten Platz gab es ebenfalls ein Stechen. Das entschied Patrick Hansen (DK) gegen Timo Lahti (Fin) für sich. In einem dritten Stechen um Platz 3 besiegte Andrzej Lebedevs (Lat) Serge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.