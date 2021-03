Volleyball : Suhler Wolfsgrube erste Playoff-Station für SSC

SSC will mit einem Sieg beim VfB Suhl in die „Best of three“-Viertelfinalserie um den Meistertitel starten

Suhl/Schwerin | In der Volleyball-Bundesliga der Frauen ist die Zeit der verzeihlichen Fehltritte vorbei. Ab Mittwoch ist in jedem Spiel unbedingte Konzentration gefragt, denn mit dem Eintritt in die Playoffs kann jeder Ausrutscher schon (fast) das Aus bedeuten. So gibt es auch für die SSC-Volleyballerinnen am Mittwochabend nur ein Ziel: Die um 19 Uhr beginnende P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.