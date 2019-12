Dubioses 0:6 und 0:6 in Katar : Wettbetrug? Tennisspieler gewinnt nicht einen Ballwechsel

Das Erstrunden-Match bei einem Turnier in Katar wird die Tenniswelt so schnell nicht wieder vergessen.

von Alexander Barklage

11. Dezember 2019, 11:32 Uhr

Doha | In der 1. Runde der Qualifikation des mit 15.000 Dollar dotierten ITF-Turniers in Doha/Katar besiegte am Montag der Thailänder Kittin Koaykul (24) seinen Gegner Artem Bahmet (27) aus der Ukraine mit 6:0 und 6:0. Eine klare Niederlage, die es jedoch ab und an im Tennis mal vorkommt. Bei den French-Open-Endspiel 1988 erteilt die Deutsche Steffi Graf der Russin Natalia Zvereva eine Tennis-Lehrstunde. Das Spiel dauerte damals nur 32 Minuten.

Das Duell zwischen dem Thailänder und dem Ukrainer geht jedoch noch schneller über die Bühne. Und das Kuriose dabei: Der Ukrainer Bahmet gewann keinen einzigen Ballwechsel. Alle 48 Punkte gingen an den Sieger. Ein sogenanntes Golden Match.





Im Internet kursiert ein Video aus dem Spiel, das die letzten Ballwechsel des einseitigen Matches zeigt. Man könnte meinen, dass der Ukrainer in seinem Leben noch nie zuvor einen Tennisschläger in der Hand gehabt hat. Sein thailändischer Kontrahent steht in der aktuellen Weltrangliste immerhin auf Platz 1.367. Brahmet wird dort nicht gelistet.

Das Turnier des Tennisweltverbandes (ITF) in Doha steht in der untersten Kategorie im Profi-Tennis. Hier versuchen Spieler ohne Ranking sich erste Weltranglisten-Punkte zu erspielen. Die Anmeldegebühr für solche Turniere ist etwa 65 Dollar, außerdem muss sich ein Spieler ein Konto bei der ITF anlegen, um teilzunehmen.





Auf der offiziellen ITF-Website wurde Bahmet auf Platz 44 der "Alternates", also der Nachrücker-Liste, geführt. Vor ihm sagten anscheinend genug Spieler ab, so dass er antreten durfte. Das kuriose Match ist in die Kritik geraten, weil auffällig viele Wetten auf dieses Ergebnis eingegangen sind – von Bahmets eigenen Leuten sogar? Der Ukrainer soll das Ergebnis fingiert haben und der Kopf einer Wettbetrügerbande sein, wie unter anderem das Schweizer Portal nau.ch berichtet. Der Ukrainer soll nur am Turnier teilgenommen haben, damit seine Freunde gegen ihn wetten können, heißt es.

Jetzt ermittelt wohl auch der ITF und dem "Spieler" Artem Bahmet drohen Konsequenzen. Geäußert hat sich der Tennisverband jedoch noch nicht.