Box-WM : Schweriner Kevin Boakye-Schumann zieht souverän ins Viertelfinale

Traktor-Faustkämpfer Kevin Boakye-Schumann hat sich am Montag gegen den Iraner Mousavi einstimmig ins WM-Viertelfinale geboxt. Um eine Medaille geht es nun für den Mittelgewichtler am Dienstag gegen den Russen Bizhanov.

Belgrad/Schwerin | Mittelgewichtler Kevin Boakye-Schumann hat bei der Box-WM in Belgrad seine Achtelfinal-Hürde sicher gemeistert. Gegen den iranischen Rechtsausleger Seyedshahin Mousavi gewann der U22-Vizeeuropameister am Montag einstimmig nach Punkten und zog damit als einziger deutscher Boxer in die heute beginnenden Viertelfinals ein. „Kevin hat sich komplett an die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.