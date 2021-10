Boxen : Traktor-Talent Miljan Cumic geht bei der U19-EM auf Titeljagd

Bei den ersten internationalen Meisterschaften seiner noch jungen Box-Karriere steigt der Schweriner Traktor-Boxer Miljan Cumic mit einem klaren Ziel in den Ring: Er will U19-Europameister werden.

Budva/Schwerin | Wenn am Freitag in der montenegrinischen Adriastadt Budva die Kämpfe zur U19-EM im Boxen beginnen, dann steigt Miljan Cumic vom BC Traktor Schwerin mit einer ganz klaren Motivation in den Ring: „Mein Ziel ist es, der neue Europameister in meiner Gewichtsklasse werden“, sagt der deutsche U19-Meister im 71-Kilo-Limit. Traktor-Trainer Sebastian Zbik, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.