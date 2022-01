Rudern : Umstieg von Hannes Ocik zum Skuller-Ruderer nimmt Fahrt auf

Im Dezember hat Achter-Schlagmann Hannes Ocik seinen Wechsel zu den Skullern verkündet. Mit dem Sichtungslehrgang in Ratzeburg werden jetzt die ersten Weichen gestellt, wohin dabei die Reise gehen könnte.

Ratzeburg/Schwerin | Gerade erst hat Hannes Ocik, langjähriger Schlagmann des Deutschland-Achters, seinen Umstieg vom Riemen- (mit einem Ruder) zum Skull-Rudern (mit zwei Rudern) verkündet, da steht dem Schweriner an diesem Wochenende auch schon der erste Sichtungslehrgang in Ratzeburg bevor. „Da wird sich erstmals beschnuppert und geguckt: Was kann der Hannes, was können...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.