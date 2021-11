Corona-Regeln im Fussball : Fußballverband setzt auf Freiwilligkeit bei der Spielaustragung

Der Fußballverband reagiert auf die neuen Corona-Regelungen und räumt den Vereinen die Möglichkeit ein, Begegnungen kurzfristig abzusagen.

Schwerin | Die MV-Landesregierung hat am Dienstagabend ihre Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft. So gilt beispielsweise auch für den Besuch von Fußballspielen „2G+“, also geimpft oder genesen plus aktueller und nagativer Coronatest. Darauf hat nun der Landesfußballverband reagiert und gestern Nachmittag neue Bestimmungen für den Spielbetrieb ...

