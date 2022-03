Handball 3. Liga : Vier Siege in Folge – jetzt wollen die Stiere auch Nummer fünf

Mit vier Siegen in der 3. Liga nacheinander haben sich die Handball-Stiere auf Rang vier vorgearbeitet. Bei der HG Hamburg-Barmbek wollen sie Nummer fünf – und damit vielleicht Platz drei.

Hamburg/Schwerin | Den Abstiegskampf in der 3. Handball-Liga haben die Mecklenburger Stiere längst abgehakt. Bereits zum zweiten Mal spielen die Schweriner am Sonnabend ab 15 Uhr (live auf sportdeutschland.tv) in der Partie bei der HG Hamburg-Barmbek sozusagen für die Galerie. Jedoch nicht ohne Ziele – und deshalb erst recht nicht ohne Motivation. Zur Erinnerung: Fün...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.