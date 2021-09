Speedway : Vier Starter – vier Titelaspiranten bei Speedway-Teammeisterschaft

In nur einem Rennen in Güstrow statt in Hin- und Rückrunden wird die deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2021 im Speedway ausgetragen. Vier Teams gehen ans Startband und alle trauen sich den Titel zu.

Güstrow | Der MC Güstrow trägt am Sonnabend um 15 Uhr das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Speedway aus. Der Titelkampf wird an nur einem Renntag entschieden, weil Corona eine Meisterschaft der vier Teams mit Hin- und Rückkampf verhinderte. Am Start sind neben dem gastgebenden MC Torros Güstrow auch der MSC Wikinger Brokstedt, der MC Nordstern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.