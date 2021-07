Leichtathletik : Weitspringer Roman Zöllner meistert Qualifikation bei der U20-EM

Mit neuem Hausrekord von 7,62 Metern hat sich SSC-Weitspringer Roman Zöllner am Donnerstag bei der U20-EM der Leichtathleten in Tallinn als Viertbester für die EM-Entscheidung am Freitag qualifiziert.

Tallinn/Schwerin | Unter die ersten acht zu kommen hat sich SSC-Weitspringer Roman Zöllner für die U20-EM in Tallinn zum Ziel gesetzt. Zumindest die erste Hürde auf dem Weg dorthin hat der 19-Jährige am Donnerstag mit Bravour genommen. 7,60 m – und damit haargenau seine Bestleistung – waren als Qualifikationsweite vorgegeben. Mit dem neuen Hausrekord von 7,62 m, erzi...

