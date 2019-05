ATP-Turnier : Alexander Zverev erreicht Finale in Genf

Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in Genf das Endspiel erreicht und steht vor seinem ersten Titel in dieser Saison.

von dpa

24. Mai 2019, 19:22 Uhr

Der zuletzt formschwache Hamburger setzte sich gegen Federico Delbonis aus Argentinien nach 2:38 Stunden mit 7:5, 6:7 (6:8), 6:3 durch und kann wieder selbstbewusster in die French Open starten. Das Grand-Slam-Turnier in Paris beginnt am Sonntag. Zverev trifft frühestens am Montag auf den Australier John Millman.

Im Kampf um den Turniersieg in Genf bekommt der 22-Jährige am Samstag die Chance auf eine Revanche gegen den Chilenen Nicolas Jarry. Gegen den Weltranglisten-75. hatte Zverev zuletzt beim Turnier in Barcelona nach einem vergebenen Matchball in der zweiten Runde verloren.

Sein bislang einziges Finale in dieser Saison bestritt der Weltranglisten-Fünfte Zverev Anfang März in Acapulco, als er sich dem Australier Nick Kyrgios geschlagen geben musste. Zverev hatte sich kurzfristig für eine Teilnahme am Sandplatz-Turnier in Genf entschieden, um Spielpraxis für die French Open zu sammeln.