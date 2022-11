Beim heimischen Wilhelm-Höcker-Turnier sind die Gastgeber vom ATSV, hier Cedric Janke (r.), Niklas Benthien (M.) und Eike Engel (hinten), immer zu beachten. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Hallenhockey 20 Mannschaften am Wochenende beim 64. Wilhelm-Höcker-Turnier Von Rolf Becker | 03.11.2022, 20:20 Uhr

Am Wochenende wird der Start in die Hallenhockeysaison 2022/23 vollzogen, traditionsgemäß in Güstrows Sport- und Kongresshalle mit dem Wilhelm-Höcker-Turnier.