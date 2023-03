Mit einem verwandelten Siebenmeter hatte Niklas Benthien (M.) – hier flankiert von Cedric Janke (r.) und Eike Engel (hinten) - den einzigen Ausgleich für den ATSV beim letzten Saisonspiel in Jena geschafft. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Abschluss in der Hallenhockey-Regionalliga der Herren ATSV Güstrow verabschiedet sich mit Pleite in Jena aus der Saison Von Rolf Becker | 05.03.2023, 17:43 Uhr

Zumindest Rang zwei wollten die Herren des ATSV Güstrow am letzten Spieltag der Hallenhocky-Regionalliga sichern. Statt dessen gab es mit einem 4:9 in Jena die vierte Niederlage in Folge.