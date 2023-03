Diagonalspielerin Tutku Yüzgenc (l.) war im Angriff eine Bank für den SSC. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Ausverkaufter Ostgipfel der Volleyball-Bundesliga SSC Palmberg Schwerin lässt gegen den SC Potsdam nichts anbrennen Von Ralf Herbst | 25.03.2023, 18:31 Uhr

Im Showdown um Platz zwei der Volleyball-Bundesliga ging es am Sonnabend in Schwerin vor ausverkaufter Arena so heiß her wie erwartet. Der SSC bezwang den SC Potsdam mit 3:0 und ist nun sicherer Zweiter der Punkterunde.