Trainerfuchs Michael Timm (l.) wird seinen Halbweltergewichtler David Gkevorgkian vor dem heutigen Meisterschaftsfinale genauestens instruieren. Foto: BC Traktor DM Boxen in Rostock Fünfmal geht es um Gold Von Volker Beier | 02.12.2022, 18:35 Uhr

Das gab es schon lange nicht mehr: Bei den Männerfinalkämpfen der deutschen Boxmeisterschaft stehen am Sonnabend, 3. Dezember, ab 11 Uhr in der Rostocker Ospa-Arena fünf Sportler im Ring, die im Bundesleistungszentrum Schwerin trainieren. Bei solcher Dominanz werden Erinnerungen wach an die letzten Jahre des 20. Jahrhunderts, in denen MV-Boxer bundesweit den Ton mit angaben: Bei den Titelkämpfen 1997 in der Sport- und Kongresshalle blieben sechs der damals zwölf vergebenen Meistergürtel bei den Schweriner Gastgebern…