Ende Juni 2022 konnte der BC Traktor Schwerin zum dritten Mal in Folge den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters erringen. In diesem Jahr soll nach Möglichkeit der vierte folgen. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Box-Bundesliga BC Traktor Schwerin bald auf Jagd nach dem nächsten Meistertitel Von Ralf Herbst | 08.01.2023, 15:48 Uhr

Die Box-Bundesliga startet am 18. Februar mit vier Teams in die Saison 2023. Für den BC Traktor Schwerin wird der vierte Meistertitel in Folge alles andere als ein Selbstläufer.