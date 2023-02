Trainer Florian Zemlin (hier gegen Bayer Dormagen) motiviert seine Spieler. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 2. Handball-Bundesliga Der HC Empor will auf keinen Fall erneut hinterherlaufen müssen Von Bernd-Dieter Herold | 09.02.2023, 18:46 Uhr

Die Handballer des HC Empor haben am Freitagabend TuSEM Essen in der Rostocker Stadthalle zu Gast. Um das Parkett diesmal als Sieger zu verlassen, muss von Beginn an anders aufgetreten werden, als zuletzt gegen Dormagen.