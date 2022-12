Im Jugendfußball längst geölebte Praxis: Gemischtgeschlechtliche Teams Foto: Helmut Kemme up-down up-down Kommentar Frauen in Fußball-Männerligen: Ein Gewinn, vor allem für die Männer Meinung – Benjamin Kraus | 01.12.2022, 19:54 Uhr

Ab sofort dürfen in Niedersachsen Frauen in allen Ligen und Pokalen in Männermannschaften Fußball spielen. Das ist ein Gewinn für alle, vor allem für die Männer, meint NOZ-Sportredakteur Benjamin Kraus.