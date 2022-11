Seine Zeit beim Güstrower SC geht zu Ende: Holger Scherz wird den Fußball-Verbandsligisten nur noch eine Woche trainieren. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußball-Verbandsliga MV Holger Scherz hört beim Güstrower SC auf: ,,Ich bin völlig ausgebrannt“ Von Robert Grabowski | 18.11.2022, 22:33 Uhr

Paukenschlag in der Fußball-Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern: Der Güstrower SC und Trainer Holger Scherz gaben ausgerechnet am 53. Geburtstag des Kühlungsborners ihre Trennung zum Ende der Hinrunde 2022/23 bekannt. So ganz freiwillig geht der Trainer nicht, doch Sportdirektor Jens Schweder erklärt, warum er und die Abteilung Fußball so gehandelt haben.