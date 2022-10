Die 470er-Klasse fährt in dieser Woche im Mittelmeer vor Israel ihre WM aus. Foto: imago images up-down up-down Segeln Guter WM-Auftakt für deutsche 470er Crews Von Ralf Herbst | 24.10.2022, 17:15 Uhr

An der israelischen Mittelmeerküste sind die 470er Segelcrews in ihre WM gestartet. Aussichtsreich platziert sind nach Tag eins die MV-Duos Theres Dahnke/Matti Cipra (Plau) sowie Malte und Anastasiya Winkel (Schwerin).