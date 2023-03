Kugelstoßerin Nadine Beckel kämpft am Sonntag bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Masters in Torun um eine Medaille und liebäugelt dabei mit Gold. Foto: Wolfgang Birkenstock up-down up-down Hallen-Weltmeisterschaften der Masters-Leichtathleten Freiluft-Weltmeisterin Nadine Kant hat nächsten Kugelstoß-Titel im Visier Von Ralf Herbst | 24.03.2023, 20:37 Uhr

Seit ihrem Einstieg in die Masters-Leichtathletik hat Kugelstoßerin Nadine Kant vom Hagenower SV international Titel um Titel gesammelt. Am Sonntag in Torun will sie um Gold bei der Hallen-WM kämpfen.