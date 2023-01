Youngster Justus Drenckhan (l. - hier in einem früheren Spiel) gelang in Berlin noch vor der Pause der Anschlusstreffer zum 1:2. Eine Wende im Spiel seines ATSV konnte er damit aber nicht einleiten. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Hallenhockey-Regionalliga der Herren ATSV Güstrow verspielt in Berlin praktisch alle Aufstiegschancen Von Rolf Becker | 29.01.2023, 18:52 Uhr

Nach dem 3:6 bei Real von Chamisso Berlin und dem 13:3 von Hauptkonkurrent ATV Leipzig gegen Meerane ist in der Hallen-Regionalliga Platz eins in der die Hockey-Herren des ATSV Güstrow in weite Ferne gerückt.