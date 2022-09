Ab Sonnabend wird es ernst für Lasse Yannik Fischer und seine Kameraden vom HC Empor: Auftakt in der Bundesliga Nord-Ost in Marienehe gegen den HC Bremen Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Handball-Jugend-Bundesliga vor dem Start Hammerschwere Aufgabe für HC Empor in einer „saustarken“ Staffel Von Bernd-Dieter Herold | 08.09.2022, 12:00 Uhr

Die Handball-Junioren des HC Empor Rostock starten am Sonnabend um 19 Uhr in der Fiete-Reder-Halle Marienehe gegen den HC Bremen in die Jugend-Bundesliga.