Lukas Fröde spielt seit anderthalb Jahren für den FC Hansa und fühlt sich an der Osteeküste pudelwohl. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Hansa Rostock: Lukas Fröde freut sich auf den Rückrundenstart Von Lucas Fröde | 27.01.2023, 12:38 Uhr

Am Sonnabend startet Lukas Fröde mit dem FC Hansa in Heidenheim in die Rückrunde. Der 28-Jährige sieht seine Mannschaft dafür gut vorbereitet und spricht außerdem über eine mögliche Vertragsverlängerung in Rostock.