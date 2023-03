Geht beim Spiel in Hamburg noch einmal für die Stiere auf Torejagd: Miroslav Nedoma Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Letztes Saisonspiel in der 3. Handball-Liga Mecklenburger Stiere wollen trotz Personalnot nochmal alles geben Von Ralf Herbst | 24.03.2023, 21:58 Uhr

Die Mecklenburger Handball-Stiere treten am Sonnabend in ihrem letzten Saisonspiel bei der SG Hamburg Nord an. Dabei wollen sie sich mit allem, was sie haben, gegen den Abstieg stemmen. Doch so sehr viel haben sie nicht.