Immer ein eindrucksvolles Bild, wenn das Feld der 470er (wie hier ei Olympia 2016 in Rio) lossegelt. Foto: imago images up-down up-down Segel-WM der 470er Titel für Wanser/Autenrieth, Malte und Anastasiya Winkel Sechste Von Ralf Herbst | 31.10.2022, 18:50 Uhr

Deutschlands 470er Segler haben bei der WM in Sdot-Yam (Israel) Stärke demonstriert. Luise Wanser/Philipp Autenrieth holten den Titel. Auch Malte und Anastasiya Winkel landeten in den Top Six.