European Athletics Championships Berlin 12 08 2018 Der beste Deutsche auf Platz 11 Tom Groesche FOTO: imago sportfotodienst up-down up-down Leichtathletik-WM Marathonläufer Tom Gröschel erhofft WM-Platzierung in den Top-50 Von Eckhard Rosentreter | 12.07.2022, 19:14 Uhr

EM-Elfter war er schon, am Sonntag erlebt der Güstrower Marathonläufer in Eugene/USA sein WM-Debüt. In dieses will er alles hineinlegen.