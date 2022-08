FOTO: Hans-Jürgen Kowalzik Motorsport MC Güstrow empfängt Europas Speedway-Elite zum EM-Rennen Von Hans-Jürgen Kowalzik | 04.08.2022, 11:00 Uhr

In Güstrow steigt am Sonnabend der Speedway-Kracher des Jahres. Beim zweiten Rennen der EM-Finalserie fährt ans Startband, was in Europa Rang und Namen hat, mit Kai Huckenbeck und Michael Härtel auch zwei Deutsche.