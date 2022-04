Auch Rückraumspieler Kevin Herbst (hier beim Torwurf), der in der vorigen Woche noch mit den Folgen von Corona zu kämpfen hatte, ist bis zum Ligapokal-Start am Sonntag hoffentlich wieder fit. FOTO: Dietmar Albrecht Handball Mecklenburger Stiere starten mit Heimspiel in den Ligapokal Von Ralf Herbst | 03.04.2022, 17:08 Uhr

Am kommenden Sonntag steigen die Mecklenburger Stiere in den Ligapokal der Handball-Drittligisten ein. Zum Auftakt empfangen die Schweriner um 16 Uhr in der Kästner-Halle den Oranienburger HC.