Der große Moment: Alexander Klähn (2. v. r.) und Stefan Lau (2. v. l.) nehmen von NOFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert (l.) und Philipp Lahm den Preis entgegen. Foto: DFB/Carsten Kobow Nachwuchsgewinnung im Fußball FCM Schwerin: Mitgliederzuwachs dank Schul-AGs Von Volker Beier | 18.04.2023, 09:08 Uhr

14-mal in der Woche bitten Trainer und Betreuer des FC Mecklenburg Schwerin Schulkinder nach dem Unterricht zum Sport. In den Arbeitsgemeinschaften werden Kinder in Bewegung gebracht, aber auch Spieler für die Nachwuchsmannschaften gesucht. Für die Umsetzungen des Konzeptes belegte der Verein jetzt Platz 2 beim Sepp-Herberger-Preis des DFB.