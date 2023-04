Bei den U17-Junioren standen sich in einem Duell zweier Schweriner Traktor-Boxer Justus Muske (in Rot) und Hamse Lazem gegenüber. Justus, der vor ein paar Jahren vom Handball zu den Boxern gewechselt war, gewann. Ringrichter ist Eckhard Hadler, in den 1970er-Jahren selbst ein bekannter Traktor-Boxer.

Foto: Ralf Herbst up-down up-down