Grafik: Bierpreise im Fußball Fairer Preis bei Hansa Rostock: Wo das Stadion-Bier am teuersten ist Von Alexander Barklage | 19.08.2022, 16:08 Uhr

Ein vernünftiges Bier zu einem annehmbaren Preis gehört bei einem Besuch in einem Fußballstadion in Deutschland irgendwie dazu. Die Preise in den ersten drei deutschen Fußball-Ligen variieren aber teilweise sehr. Ein Überblick.