Nur knapp verfehlte Owe Fischer Breiholz vom SSC vor einer Woche den U20-Hallenrekord von MV über 400 m. Am Sonnabend startet er erneut über diese Strecke, will sich aber keinen Druck machen. Foto: Frank Benischke up-down up-down SSC-Leichtathleten Bei Stabhoch-Meeting und MV-Hallenmeisterschaften gefordert Von Ralf Herbst | 20.01.2023, 21:14 Uhr

Zwei wichtige Termine stehen den Leichtathleten am Wochenende ins Haus: die MV-Hallentitelkämpfe Erwachsene/U14/U18 in Neubrandenburg sowie das Stabhoch-Meeting in Chemnitz.