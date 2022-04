Zu Beginn der Partie gab es jede Menge Grund zum Abklatschen. Den SSC-Mädchen gelang sehr, sehr viel. Zum Glück durften sie nach dem Zwischentief auch nach Spielschluss jubeln. FOTO: Dietmar Albrecht Volleyball Bundesliga SSC reißt mit letzter Kraft Auftaktsieg über Suhl aus dem Feuer Von Ralf Herbst | 06.04.2022, 18:28 Uhr

Der SSC hat am Dienstagabend mit letztem Einsatz das erste Spiel im Playoff-Viertelfinale gegen den VfB Suhl gemeistert und sich mit dem 3:2-Sieg (18, 14, -17, -22, 9) in der „best of three“-Serie in Vorhand gebracht.