Freude mischt sich hier mit Erleichterung bei den SSC-Spielerinnen v.l.: Lindsey Ruddins, Anna Pgany, Indy Baijens, Pia Kästner (fast verdeckt), Anne Hölzig und Tutku Yüzgenc in ihrem harten EC-Rückspiel am Mittwochabend in Lajkovac.

Foto: imago images up-down up-down