So jubelte der SSC nach dem bislang letzten Ballwechsel gegen Potsdam vor vier Wochen. Nach einer Galavorstellung in der Palmberg-Arena gab es seinerzeit ein souveränes 3:0 - Wiederholung erwünscht. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Start zum Playoff-Halbfinale SSC Palmberg Schwerin will SC Potsdam gleich unter Druck setzen Von Ralf Herbst | 21.04.2023, 13:55 Uhr

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen starten am Wochenende die Playoff-Halbfinals. Der SSC erwartet den SC Potsdam. Dabei sind die drei bisherigen Saisonsiege der Schwerinerinnen in diesem Duell Schnee von gestern.