Gedränge am Start zum Schweriner Silvesterlauf. Erst 1:22 Minuten nach dem Startschuss hatte auch der letzte Läufer die Startlinie passiert. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Schweriner Silvesterlauf Statt Topzeiten und Siegerlisten Glühwein und Berliner Von Ralf Herbst | 01.01.2023, 15:27 Uhr

Beim Schweriner Silvesterlauf am Faulen See waren Spaß und gute Laune Trumpf. Am Ende gab es Berliner und Glühwein. Das lockte rund 700 Läufer.