Tennisstar Roger Federer kündigt sein Karriereende an

Tennis-Superstar Roger Federer beendet sein Karriere. Der Laver Cup in London in der kommenden Woche werde sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour, teilte der 41-Jährige am Donnerstag mit.