Football-Legende und US-Superstar Tom Brady spielt am Sonntag in München. Foto: imago-images/Cliff Welch up-down up-down Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Football-Hype um Tom Brady – was Sie über das erste NFL-Spiel in München wissen sollten Von Alexander Barklage | 11.11.2022, 10:46 Uhr

München ist im Football-Fieber: Am Sonntag treffen zum ersten Mal in Deutschland zwei NFL-Teams in einem Ligaspiel aufeinander. In der ausverkauften Allianz Arena spielen die Seattle Seahawks gegen Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers.