Jubeltraube nach dem Führungstreffer durch Ludovit Reis. FOTO: IMAGO IMAGES/Nordphoto Bundesliga-Rückkehr nah Vorteil HSV: Hamburg gewinnt Relegations-Hinspiel gegen Hertha BSC mit 1:0 Von dpa | 19.05.2022, 22:30 Uhr

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sich mit einem 1:0 (0:0) bei Hertha BSC einen Vorteil in der Bundesliga-Relegation verschafft. Mit einem couragierten Auftritt brachte der HSV den Erstligisten aus Berlin am Donnerstag vor 75.500 Zuschauern im Olympiastadion weiter in Bedrängnis.