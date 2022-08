An der Wurst scheiden sich die Geister: Ein Fan hat mit dem Foto einer lieblosen Bratwurst am Stadion in Osnabrück die englische Boulevardzeitung „The Sun“ auf den Plan gerufen, die fälschlicherweise den VfL dafür verantwortlich machte.

FOTO: imago images/Countrypixel (Symbolfoto)