Turnier in Australien : ATP Cup: Rätselhafter Zverev-Auftritt besiegelt Niederlage

Lange hatte es so ausgesehen, als würde Alexander Zverev sein erstes Spiel der neuen Tennis-Saison gewinnen. Doch als der Sieg nahe war, brach der deutsche Spitzenspieler ein, auch weil der Aufschlag wieder nicht klappte. Der Auftakt beim ATP Cup wurde zur Enttäuschung.

von dpa

03. Januar 2020, 13:26 Uhr

Im Frust zerhackte Alexander Zverev wieder einmal seinen Tennisschläger, auch Teamkapitän Boris Becker konnte nicht mehr helfen.

Ein rätselhafter Leistungsabfall und am Ende blamabler Auftritt des Topspielers hat die Auftaktniederlage der deutschen Herren beim neuen ATP Cup gegen Gastgeber Australien besiegelt.

Zverev wirkte am ersten Turniertag des Nationen-Wettbewerbs beim 6:4, 6:7 (3:7), 2:6 gegen Alex de Minaur verunsichert und verspielte in Brisbane gegen den Weltranglisten-18. eine klare Führung. Mit 4:2 lag die Nummer sieben der Welt nach dem gewonnenen ersten Satz vorn, ein 5:2 war möglich. Doch auch weil er wie schon in der vergangenen Saison erneute Probleme mit dem Aufschlag hatte, verpatzte Zverev seine erste Bewährungsprobe des neuen Jahres. Insgesamt unterliefen dem Hamburger 14 Doppelfehler.

Das abschließende Doppel mit den French-Open-Gewinnern Andreas Mies und Kevin Krawietz wurde bedeutungslos, weil auch Jan-Lennard Struff zuvor gegen den australischen Tennis-Entertainer Nick Kyrgios mit 4:6, 6:7 (4:7) verloren hatte. «Nick hat sehr gut aufgeschlagen heute. Er hat mich gebreakt, und ich hatte keine Chance zurückzukommen», sagte der 29 Jahre alte Sauerländer, der nur zum 2:3 im ersten Satz seinen Aufschlag abgab. «Ich fand, dass ich den zweiten Satz gut hätte gewinnen können.»

Insbesondere Zverev hätte sein erstes Match der neuen Saison gewinnen können. In den ersten beiden Sätzen legte die deutsche Nummer eins jeweils überzeugend los, verlor aber seine Souveränität, je näher die Entscheidungen rückten. Im dritten Satz konnten auch Becker und Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann bei den Seitenwechseln nicht mehr dazu beitragen, den frustrierten Spitzenspieler wieder aufzurichten.

Insgesamt 24 Nationen nehmen an dem neuen Wettbewerb in Sydney, Perth und Brisbane teil. Das Turnier gilt als Vorbereitung auf die am 20. Januar beginnenden Australian Open und ersetzt den Hopman Cup.

Für Deutschland wird es nun in den weiteren Gruppenspielen gegen Griechenland am Sonntag (8.30 Uhr/Sky) und Kanada am Dienstag (0.00 Uhr/Sky) noch schwerer, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Die Gruppenersten sowie die zwei besten Gruppenzweiten kommen in die K.o.-Runde.

Doch auch bei der Premiere des neuen Team-Wettbewerbs rückt Tennis teilweise aufgrund der verheerenden Buschfeuer in den Hintergrund. «Es ist schwierig, rauszugehen und sich auf Tennis zu konzentrieren», sagte Kyrgios und war den Tränen nahe, als er auf die Brände angesprochen wurde. Mit jedem Ass in diesem australischen Sommer will er umgerechnet 125 Euro spenden.