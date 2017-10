Finale in Hockenheim : Audi-Quartett kämpft um DTM-Titel

vergrößern 1 von 1 Foto: Gruppe C / Hoch Zwei 1 von 1

15.Okt.2017

Der Titelkampf in der DTM ist zum Schluss eine Audi-interne Angelegenheit: Mattias Ekström, Jamie Green, René Rast und Mike Rockenfeller sind die vier verbliebenen Kandidaten.

Der Autobauer aus Ingolstadt hat zudem auch die Marken- und Teamwertung bereits sicher. Vor dem abschließenden DTM-Rennen (15.10 Uhr/ARD) nimmt Audis Motorsportchef Dieter Gass deswegen alle taktischen Anweisungen im Titelkampf zurück. «Ich möchte natürlich trotzdem nicht sehen, dass die Jungs sich gegenseitig grob in die Kiste fahren. Aber da ist sonst freies Fahren, ja klar», sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor dem Finale auf dem Hockenheimring. «Es ist mir wirklich egal. Das ist für uns absolut die Traumsituation.»

Auch Ekström gibt vor, sich nach null Punkten am Samstag und der vergebenen ersten Titelchance auf die Konstellation zu freuen. «Das wird das kürzeste Strategie-Meeting aller Zeiten. Ich glaube jeder Fahrer wünscht sich diese Voraussetzung», sagte der 39 Jahre alte Schwede, der bereits zwei Mal Meister in der DTM war. Er startet mit 172 Punkten in das 18. Saisonrennen. Green aus England folgt mit 163, Rast mit 159 und Rockenfeller mit 152 Zählern.

Ekström und Green gehen allerdings mit einem Handicap ins Rennen. Weil beide am Samstag Verwarnungen kassierten, werden sie in der Startaufstellung rückversetzt. Für Green bedeutet das ein Verlust von zehn Startplätzen. Ekström muss fünf Plätze zurück. «Wir haben alle das gleiche Auto. Es geht nur darum, wer das beste rausholt. Mit meiner Strafe wird es aber schwierig», sagte Green. Groß feiern kann Audi aber in jedem Fall - egal, wie das letzte Saisonrennen endet.

